В Сыктывкаре открылся ресторан «Вкусно - и точка»

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на месте ушедшего McDonald's открылся ресторан быстрого питания «Вкусно - и точка». Приветственный баннер приглашает горожан посетить общепит и отведать обновленное меню. Ресторан начал полноценную работу с сегодняшнего дня, 27 августа.

Любителей старого меню ждет разочарование: нет знаменитого картофеля фри. Зато есть блины. Подробное меню с позициями ресторана вывешено на фасаде здания.

Напомним, ресторан быстрого питания McDonald's в Сыктывкаре временно остановил работу. С 14 марта сеть закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за введенных санкций почти 100 жителей Коми оказались в простое (подробности)