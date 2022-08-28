«Склонна к интригам и вранью»: в одной из школ Коми разгорелся скандал с директором

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Сосногорский городской суд рассмотрел дело о распространении порочащих честь и деловую репутацию сведений в отношении местного школьного сторожа. Мужчина таким образом решил отомстить директору. Суд постановил ему выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Противостояние между сторожем и руководителем учреждения началось с того момента, как он получил взыскание за то, что систематически не выполняет свои обязанности. Мужчина после этого решил обратиться в суд, но там ему отказали в признании взыскания незаконным.

После этого ответчик решил написать бумагу в адрес канцелярии учебного заведения, назвав ее «характеристикой на директора школы». В своей бумаге он указал, что цинизм со стороны директора «просто зашкаливает», и что руководитель склонна «к интригам и вранью». Увидев бумагу, директор обратилась в суд с требованием опровергнуть сведения.

Мужчина на рассмотрении дела признал, что сведения не соответствуют действительности, а свой поступок объяснил тем, что хотел защититься. Со стороны истца выступили также представители управления образования Ухты отметив, что она грамотный руководитель и награждена почетными грамотами Коми. Суд взыскал с ответчика 30 тысяч рублей и обязал опровергнуть сведения.

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