Сильнейший шторм с опасными явлениями накроет Коми

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В МЧС Коми предупредили, что на республику надвигается непогода. Синоптики сообщили, что в регионе ожидается шквалистый ветер. Также сообщается, что Коми накроет ливень и гроза.

Спасатели отметили, что погода ухудшится в ближайший час и будет бушевать до самого вечера. Преимущественно град, гроза и сильные осадки – 15-49 мм пройдут в южных и восточных районах.

Предупреждение касается жителей 12 районов и муниципалитетов – Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Корткеросский, Усть-Куломский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Печорский.

В ведомстве отметили, что в связи со сложившейся ситуацией в этих районах могут возникнуть ЧС.

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