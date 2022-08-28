В районе Коми 20-летний водитель врезался в дерево и погиб

Фото: архив КП

В Сыктывдинском районе Коми 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 скончался после ДТП. По данным ГИБДД республики, авария произошла сегодня, 28 августа, рано утром.

В 5:30 молодой житель республики за рулем машины не справился с управлением на дороге «Подъезд к деревне Сотчемвыв». В результате он вылетел в кювет и врезался в дерево.

После столкновения мужчину выбросило из машины, а сама «пятнашка» загорелась. Молодой житель Коми скончался на месте, уточнили в «Комиинформ».

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