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Общество28 августа 2022 17:00

Прокуратуру Сыктывкара возглавил Павел Якимов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре назначен новый руководитель прокуратуры. Приказом Генпрокуратуры РФ им стал 42-летний Павел Якимов. Прокурор республики Николай Егоров отметил, что у Якимова высокий профессиональный уровень, знания и опыт.

Назначенец родился в 1980 году. Закончил Саратовскую государственную юридическую академию, получив специальность юриспруденция. Сразу после окончания, в 2003 году, начал работать в органах прокуратуры.

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