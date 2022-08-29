«Его мотало во все стороны»: в Коми мужчина с инсультом сбил насмерть пешехода

Фото: соцсети

Накануне, 28 августа, в Коми насмерть сбили женщину. По словам очевидцев, авария произошла еще днем, около 12:00, на дороге Ухта-Дальний. Свидетели сообщили, что у водителя случился инсульт

Предварительно известно, что 69-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Hyundai Creta и сбил насмерть женщину у газовой заправки. Пострадавшая в тот момент шла вдоль дороги и скончалась на месте.

– Сосед ехал за ним, говорит, что его во все стороны по дороге мотало, мотало и выехал на встречку. У мужчины случился инсульт, – рассказали свидетели.

Сообщалось, что его заметили на дороге еще раньше ЧП. Водитель летел на спуске на встречной полосе, а в конце сбил пешехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ангелочек мой»: известна тайна жуткой гибели 17-летней девушки из Коми (подробнее)