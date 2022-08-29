Жителя Коми нашел закладку с амфетамином и получил условный срок

Фото: архив КП

В Коми 35-летнего жителя села Айкино Усть-Вымского района признали виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в июле прошлого года мужчина получил фото с описанием и координатами тайника, где находилось психотропное вещество. Закладка находилась в Сыктывкаре. Вскоре мужчина забыл об этом тайнике. Однако 30 декабря житель Коми смотрел фото в своем телефоне и наткнулся на тот самый снимок. Он решил ездить за закладкой и позвал приятеля, не сообщив тому об истинной причине поездки.

В ночь на 31 злоумышленник добрался до тайника и обнаружил там сверток с амфетамином. После того, как житель Айкино сел в авто, к нему подъехали сотрудники ДПС и попросили выйти. Покидая салон, фигурант попытался избавиться от свертка, выбросив его на землю. Однако это заметили полицейские. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

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