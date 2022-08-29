На выходных в Коми поймали 41 пьяного водителя

Фото: ГИБДД Сыктывкара

За выходные дни в Коми выявили 41 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В это число нарушителей входят не только пьяные водители, но и те, кто отказались проходить медицинского освидетельствования. По итогам проверок было заведено три уголовных дела. Их фигурантами стали люди, которые повторно сели за руль нетрезвыми. Больше всего пьяных водителей выявили в Сыктывкаре, Сосногорске, Ухте и Усинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в рекламный стенд