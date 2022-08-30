Мэрия Печоры готова оплатить похороны погибшего от рук чиновника звукорежиссера

Фото: Андрей Аксеновский

Администрация Печоры готова взять на себя организацию похорон погибшего от рук чиновника звукорежиссера Виктора Фатеева. Об этом сообщил градоначальник Валерий Серов.

Глава Печоры заверил, что семье покойного окажут всю необходимую помощь с организацией похорон. По его словам, все вопросы, которые возникли у семьи в связи с трагедией, власти готовы взять на себя.

Приношу всем родным и близким Виктора свои соболезнования, — сказал градоначальник.

Как передает БНК, в администрации организуют сбор средств в поддержку семьи Фатеева. Ночью в Печоре организовали народный мемориал памяти поконйного.

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