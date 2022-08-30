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Происшествия30 августа 2022 6:38

В лобовом столкновении грузовиков на трассе в Коми пострадал 59-летний мужчина

Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД Коми

Фото: УГИБДД Коми

В Сосногорском районе на 355 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Нарьян-Мар произошло серьезное ДТП с участием грузовиков. Известно, что в аварии пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, 59-летний мужчина за рулем КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался лоб в лоб в другой грузовик под управлением 37-летнего водителя.

- В ДТП пострадал 59-летний водитель. У него диагностировали открытый перелом обеих ног, левой голени, ушиб правой ступни, тупая травма живота. Был госпитализирован, в момент дорожно-транспортного происшествия не был пристегнут, - говорится в сообщении ГИБДД.

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