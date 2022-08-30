Пьяная сыктывкарка пыталась дать сотруднику ГИБДД 15 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 41-летнюю местную жительницу обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 8 июня. Машину женщины остановил сотрудник ГИБДД. Тот заподозрил, что сыктывкарка пьяна, и предложил ей пройти освидетельствование. В салоне служебной машины горожанка предложила полицейскому 5 тысяч рублей, а также обещала перевести в дальнейшем ещё 10 тысяч. За это она попросила не составлять протокол. Однако полицейский отказался от денег.

Освидетельствование показало, что сыктывкарка была пьяна. За это ее лишили прав на год и девять месяцев. Кроме того, женщину оштрафовали в размере 30 тыс. рублей. Вину в даче взятки жительница Коми не признала. Уголовное дело направили в суд.

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