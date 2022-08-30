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Происшествия30 августа 2022 14:00

В Коми сотрудник Водоканала попался на взятке в 160 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудника ОАО «Сыктывкарский Водоканал» подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, с октября 2014 года по май 2017 года фигурант выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации. Подозреваемый обеспечил возможность заключения договоров поставки товаров, в том числе по завышенным ценам. За это он получил от представителей коммерческих организаций более 160 тысяч рублей. Фигуранта заключили под стражу.

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