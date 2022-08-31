Названа причина роста заболеваемости коронавирусом жителей Коми

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В Коми растет уровень заболеваемости коронавирусом. Причины роста статистики в своем видеообращении 30 августа назвал глава Коми Владимир Уйба.

– Коми бьёт все рекорды, – заявил Уйба. По словам руководителя региона, после массовых мероприятий, посвящённых столетнему юбилею республики было понятно, что статистика будет расти.

Напомним, только за последние сутки в Коми число зараженных ковидом выросло на 198 новых случаев. Ещё месяц назад суточная «норма» составляла порядка 20 инфицированных. В основном болеют жители Сыктывкара, Ухты и Усинска.

Владимир Уйба напомнил также об иммунизации и рекомендовал носить маски в общественных местах.

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