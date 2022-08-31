В Коми 32-летний водитель Mercedes-Benz без прав врезался в бетонный бордюр

Фото: УГИБДД по Коми

В Воркуте произошла жуткая авария, которая едва не закончилась трагедией. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, 32-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в забор, а после наехал на бордюр.

Авария была зафиксирована накануне, 30 августа, в десятом часу вечера на перекрестке улиц Ленина и Возейской. Молодой водитель получил серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в ближайшую юольницу.

- В результате ДТП сам водитель с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом предплечья был госпитализирован. От более тяжких травм пострадавшего спасли пристегнутые ремни безопасности.

У 16-летнего пассажира диагностированы ссадины мягких тканей лица и голени. Не госпитализирован. Не пристегнут ремнями безопасности.

По данным ГИБДД, водитель иномарки не имеет и никогда не получал прав на управление транспортом.

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