73-летний турист из Коми погиб в замке Прейсиш-Эйлау

Фото: архив "КП"

В Калининградской области при трагических обстоятельствах погиб пенсионер из Коми. Мужчина вместе с родственниками решил посетить средневековый замок Прейсиш-Эйлау на Кирпичной улице в Багратионовске, но оступился и упал на цокольный этаж.

Как сообщает СУ СК России по Калининградской области, 73-летний мужчина экстренно был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. По данному факту ведомство начало проверку, так как объект должен был быть закрыт для посторонних.

– Пенсионер с родственниками приехал на отдых в регион из Республики Коми. При посещении замка Прейсиш-Эйлау, находясь внутри здания, мужчина оступился и упал в цокольное помещение. От полученных травм в этот же день он умер в медицинском учреждении. По факту гибели 73-летнего туриста организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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