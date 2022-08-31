В Коми осудят виновника смертельной аварии, унесшей жизнь 12-летнего Льва А.

Фото из личного архива Льва А.

В Коми на скамье подсудимых окажется житель Сыктывкара, который устроил смертельную аварию в Корткеросском районе. Мужчина за рулем Toyota RAV4 насмерть задавил 12-летнего велосипедиста, еще один ребенок получил несерьезные травмы.

Как рассказал сам виновник ДТП, в тот день он возвращался с рыбалки, когда перед ним возникли два мальчика на велосипедах. Сыктывкарцу предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- С учетом повышенного общественного резонанса материалы проверки по данному факту по инициативе прокуратуры района были переданы из полиции в следственный отдел по Корткеросскому району СУ СКР по Республике Коми, где в отношении жителя Сыктывкара было возбуждено и расследовано уголовное дело, - сообщили в прокуратуре Коми.

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