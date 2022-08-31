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Общество31 августа 2022 12:55

Школьникам Коми запретили пользоваться телефонами на уроках

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Школьникам запретили пользоваться телефонами во время уроков. О таком решении Минпросвещения России сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, ограничительные меры связаны с тем, что гаджеты отвлекают учеников от занятий. Если же во время урока произошло ЧП, то с родителями свяжутся учителя ребенка.

- В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. В случае чрезвычайной ситуации учителя или классные руководители свяжутся с родителями, - уточнил министр.

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