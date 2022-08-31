Об опасном осложнении после «омикрона» предупредили жителей Коми

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Болезни сердца могут поджидать жителей Коми, переболевших и зараженных коронавирусом. Об опасном осложнении предупредили республиканские врачи.

На данный момент в Коми циркулируют три штамма «омикрона», которые отличаются особой заразностью и опасностью. При заражении у пациента сразу же подскакивает температура и появляется сильная боль в горле.

Как сообщает телеканал «Коми Гор» со ссылкой на Роспотребнадзор, в Коми преобладает ВА2, который был зимой. Есть также ВА4 и ВА5, которые несколько месяцев назад курсировали в Европе. Заразность последних выше в три раза.

Эти типы коронавируса дают осложнения не на легкие, а на сердечно-сосудистую систему. Попадают в больницу в том числе переболевшие коронавирусом, зачастую молодые с острыми инфарктами и инсультами.

– Даже после легкого течения омикрона, к сожалению, крайне снижается в целом иммунитет человека, во-первых. Во-вторых, очень длительно сохраняется высокий уровень свертываемости крови. У нас много случаев, когда с коронавирусной инфекцией первое – госпитализация в кардиоцентр с острым инфарктом. В ходе или оперативных вмешательств, или терапии выясняется, что у данного человека коронавирусная инфекция, – поясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова.

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