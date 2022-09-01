В Сыктывкаре из горящего многоквартирного дома спасли мужчину

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре глубокой ночью произошел пожар в частично расселенном дома по улице Катаева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир дома во втором часу ночи. Из огня самостоятельно смогли выбраться четыре человека, еще одному мужчине понадобилась помощь спасателей: сыктывкарец остался в ловушке в задымленном помещении.

- На момент прибытия первого пожарного расчета из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения был спасен мужчина. Возгорание было ликвидировано в 07:11. Пострадавших нет. В результате пожара поврежден дом на площади 150 м2, - говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара устанавливается дознавателями Госпожнадзора и специалистами испытательной пожарной лаборатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А накануне Дня знаний сгорела школа»: с какими трудностями сталкивались депутаты Госсовета Коми в школьные годы (подробности)