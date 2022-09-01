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Общество1 сентября 2022 10:06

В Коми с 1 сентября школьная неделя будет начинаться с гимна и поднятия флага

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В школах Сыктывкара, как и республики, с 1 сентября начнет действовать нововведение: учебная неделя будет начинаться с поднятия флага страны под гимн России. Об этом рассказала начальник управления образования администрации Сыктывкара Ольга Бригида. По ее словам, учебные заведения города оборудованы всем необходимым.

Напомним, инициатива поднятия флага в школах России принадлежит министру просвещения Сергею Кравцову.

В свою очередь добавим, что в этом году за школьные парты сядут более 34 тысяч учеников, почти четыре тысячи из них - первоклассники.

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