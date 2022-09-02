Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 5:15

В Сыктывкаре в коридоре общежития нашли окровавленный труп мужчины

В Сыктывкаре 37-летний мужчина убил жильца общежития
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В сыктывкарском общежитии произошла кровавая драма, унесшая жизнь 51-летнего мужчины. Горожанин погиб от рук своего собутыльника.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, трагедия развернулась в коридоре общежития на цлице Пушкина. Сильно выпившие мужчины 37 и 51 года стали ругаться и в ходе конфликта молодой мужчина схватился за нож, который вонзил в грудь своего знакомого.

- Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 37-летним фигурантом и 51-летним потерпевшим произошел конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Во время конфликта 37-летний фигурант нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По сообщению о преступлении первыми на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые обнаружили злоумышленника и орудие совершения преступления. Обвиняемый вину признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже отец не узнал ее»: в Коми 14-летнюю девочку загрызли волки (подробности)