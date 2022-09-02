В Сыктывкаре в коридоре общежития нашли окровавленный труп мужчины

Фото: архив "КП"

В сыктывкарском общежитии произошла кровавая драма, унесшая жизнь 51-летнего мужчины. Горожанин погиб от рук своего собутыльника.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, трагедия развернулась в коридоре общежития на цлице Пушкина. Сильно выпившие мужчины 37 и 51 года стали ругаться и в ходе конфликта молодой мужчина схватился за нож, который вонзил в грудь своего знакомого.

- Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 37-летним фигурантом и 51-летним потерпевшим произошел конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Во время конфликта 37-летний фигурант нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По сообщению о преступлении первыми на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые обнаружили злоумышленника и орудие совершения преступления. Обвиняемый вину признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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