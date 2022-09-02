«Там океан»: жители Сыктывкара пожаловались на «горную реку» посреди улицы

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Жители сыктывкарской Орбиты с утра наткнулись на «горную реку», которая стала бить прямо посреди улицы. Неприятная неожиданность возмутила горожан, которым нужно перепрыгивать огромную лужу, чтобы добраться до сухого места.

- Да там настоящий океан, - возмущаются жители микрорайона.

Известно, что своеобразный ручей на улице Малышева образовался после утечки холодной воды. Городская администрация в курсе инцидента и уже устраняет неполадки. Сложности с быстрой починкой трубопровода возникли из-за того, что под временное отключение воды подпадают три социальных объекта – школа, многоквартирный дом и два детсада, поэтому было решено не отключать воду, а решать проблему иным способом.

- Было принято решение сразу не ограничивать водоснабжение, а провести подготовительные работы путем шурфа коммуникаций. В настоящее время эти работы завершены, и с 14:00 будет временное ограничение водоснабжения, - рассказали в администрации.

По информации «Сыктывкарского водоканала», все абоненты предупреждены организован подвоз воды двумя цистернами. Ремонтно-восстановительные работы будут завершены в нормативные сроки, однако точных дат и время специалисты не называют.

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