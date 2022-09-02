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Происшествия2 сентября 2022 12:59

Сыктывкарка «спонтанно» украла сумку из ТРЦ

Источник:kp.ru
Фото: архив

Фото: архив

В Сыктывкаре местную жительницу 1970 года рождения подозревают в краже из торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась продавец. В конце смены она заметила, что с витрины исчезла сумка стоимостью более 3 тысяч рублей. Правоохранители посмотрели записи с камер и поняли, что товар украла женщина, которой на вид около 50 лет. В итоге злоумышленницу нашли. Ей оказалась неоднократно судимая жительница Эжвы. Задержанная заявила, что украла сумку спонтанно и якобы собиралась ее вернуть. Возбуждено уголовное дело о краже.

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