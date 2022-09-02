В Коми после разрушения моста в Усть-Ухте власти запустили дополнительные автобусы

Фото из группы «Актировка Сосногорск»

В Усть-Ухте продолжается ремонт разрушенного стихией моста. Подвесная переправа была повреждена после пройденного урагана.

Для того, чтобы село не было оторвано от внешнего мира, а жители Усть-Ухты могли добираться до ближайших точек, власти пустили два дополнительных автобусных маршрутов. Они будут курсировать лишь на время восстановительных работ.

- С 1 сентября вводятся два дополнительных рейса пассажирских автобусов из Сосногорска в Усть-Ухту. Курсировать они будут на время ремонтных работ по пешеходному мосту через реку Ухта. Автобусы будут отправляться по будним дням с конечной остановки Сосногорска в 18:35 (гос. номер 278) и в 20:15 (гос. номер 108). Ходить они будут только из Сосногорска, не из Усть-Ухты, - сообщили власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там океан»: жители Сыктывкара пожаловались на «горную реку» посреди улицы (подробности)