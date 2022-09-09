В Коми из-за опасности дорог перестанет ходить автобус по маршруту Помоздино — Усть-Кулом

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В Усть-Куломском районе Коми перестанет ходить популярный автобусный маршрут. Об этом сообщила местная администрация. Причиной такого решения называется перекрытие участка дороги Помоздино — Усть-Кулом, на котором ведутся ремонтные работы.

В администрации уточнили, что маршрут №553 - низкопольный, из-за этого перевозки пассажиров становятся небезопасными. Как долго будут длиться работы, не сообщается.

- Участок дороги Усть-Кулом – Помоздино является автомобильной дорогой регионального значения. В настоящее время подрядной организацией ведутся ремонтные работы. Основной автобус, осуществляющий перевозку в указанном направлении, низкопольный. Учитывая дорожную обстановку, движение автобуса становится небезопасным для пассажиров.

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