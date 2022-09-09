Мошенники украли у «инвестора» из Коми 2,5 миллиона рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1995 года рождения более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец нашел в сети сайт, предлагающий заработок на инвестициях. Житель Заполярья завел личный кабинет и стал пополнять счет. Молодого человека консультировали в мессенджерах. Они обещали высокий доход, если сумма вложений будет больше. Воркутинец оформил кредиты в нескольких банках. В общей сложности горожанин перевел более 2,5 миллиона рублей. Однако вывести прибыль он не смог и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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