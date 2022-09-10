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Общество10 сентября 2022 8:17

На территории Украины погиб старший лейтенант Максим Елфимов из Коми

Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба накануне, 9 сентября, сообщил, что во время спецоперации на территории Украины погиб старший лейтенант Максим Елфимов.

– Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким, – отметил он.

Погибший родился в селе Усть-Кулом, после окончания школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, после служил по контракту в Пскове заместителем командира десантно-штурмовой роты.

Дата гибели и прощания с воином пока что неизвестны.

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