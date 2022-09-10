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Общество10 сентября 2022 10:54

В Сыктывкаре прокатилась волна массовых эвакуаций

Из гостиницы и аэропорта в Сыктывкаре из-за сообщения о бомбе эвакуировали людей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 10 сентября, в Сыктывкаре прокатилась волна массовых эвакуаций. По данным очевидцев, посетителей экстренно выводили на улицу из аэропорта, гостиниц «Югор» и «Сыктывкар», а также офисного здания по улице Куратова.

К настоящему моменту известно, что здания оцепили спецслужбы. Эвакуация персонала и людей была принята по решению руководства гостиницы.

В МВД сообщили, что людей вывели после сообщения о минировании зданий. В настоящий момент в ведомстве намерены организовать проверки и возбудить уголовные дела о ложном сообщении об акте терроризма, сообщили в «Комиинформ».