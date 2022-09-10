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Общество10 сентября 2022 15:00

В Сыктывкаре запланированы массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что в Сыктывкаре запланированы массовые проверки автомобилей. В ведомстве намерены в эти выходные пресечь нарушение правил дорожного движения и выявить нетрезвых водителей.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Жителей Сыктывкара настоятельно просили в случае необходимости проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о фактах нарушений в полицию.