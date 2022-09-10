«Одно сердце на двоих»: известна дата похорон 25-летнего погибшего уроженца Коми

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Близкие погибшего на территории Украины 25-летнего Василия Терентьева сообщили дату его похорон. По словам сестры уроженца Печоры, церемония погребения состоится 12 сентября, в понедельник. Сейчас семья молодого отца скорбит по его кончине и прощается с ним.

– Никогда не забуду наши деревенские вечера в деревне. Как постоянно катались на мотоцикле, как смеялись, разговаривали до рассвета, – вспоминают Василия в его окружении.

Близкие погибшего рассказали, что он всегда был добрым, светлым и чутким, отмечая то, как он поддерживал свою семью и был близок с сестрой.

– Вы такие близкие, прям смотришь на вас, и как будто одно сердце у вас на двоих, вот что значит брат и сестра, – сил вам.

Попрощаться с Василием можно будет в зале «Вечность» в 9:00, поминальный обед пройдет в 12:00 в кафе «Северянка».

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