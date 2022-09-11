Участница шоу «Голос 60+» из Коми обратилась к зрителям с важным сообщением

Фото из личного архива героини истории

Вероника Илянина из Ухты стала участницей песенного шоу «Голос 60+». Выступление землячки должны были показать сегодня, 11 сентября, однако эфир с ее участием перенесли на неделю позже. Об этом сообщила сама ухтинка в видеообращении, которое она записала всем, кто за неё болеет.

Через неделю станет ясно, прошла ли Вероника Илянина слепые прослушивания и кто стал ее наставником. В этом сезон состав жюри по истине звёздный: Александр Малинин, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Игорь Корнелюк.

Добавим, что Вероника Илянина — лауреат государственной премии Республики Коми Валентины Есевой, солистка народного коллектива коми песни «Лысва Войт» при ГДК.

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