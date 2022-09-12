Заместителем мэра Печоры стал Владимир Менников

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Заместителем руководителя администрации Печоры стал Владимир Менников. По имеющейся информации, на эту должность его назначили 8 сентября.

Менников ранее работал главой администрации Печоры с 2008 года, в 2012 стал и.о. руководителя районного муниципалитета, а после замом руководителя администрации, в 2013 году уволился, передали в БНК.

В течение последних лет занимал кресло заместителя директора по учебно-воспитательной работе в центре допобразования и организации отдыха детей.

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