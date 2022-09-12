В Сыктывкаре 76-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 11 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Chevrolet Lanos и Toyota Corolla в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.40. 76-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet по улице Лесной в сторону СНТ «Таежное». В районе дома №17 иномарка врезалась в Toyota. В ГИБДД пояснили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадали два человека. 61-летний водитель Toyota получил травму грудной клетки. Кроме того, у 59-летней пассажирки диагностировали ушиб и травму грудной клетки. Пострадавших увезли в больницу.

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