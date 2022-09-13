В Коми посадили трех закладчиков

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В Сыктывдинском районе 33-летнюю и 41-летнюю женщин, а также 21-летнего молодого человека из Сыктывкара признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трое сыктывкарцев были закладчиками и являлись участниками организованной группы. В январе фигуранты изъяли из закладки на кладбище в Вернем Чове около 100 граммов мефедрона. Далее злоумышленники поделили наркотики на более мелкие дозы, а затем разместили их в закладках в Сыктывкаре.

Через несколько дней по такой же схеме сообщники извлекли 195 граммов мефедрона из закладки в деревне Чукаиб Сысольского района. С этим веществом фигуранты хотели поступить также, однако их задержали сотрудники ФСБ. Сообщников приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, их оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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