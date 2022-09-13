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Происшествия13 сентября 2022 7:05

В Сыктывкаре после жесткой аварии 25-летняя девушка была госпитализирована

Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД МВД по Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошла серьезная авария, в которой пострадала 25-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, 40-летняя женщина за рулем Kia Rio не уступила дорогу отечественной легковушке на перекрестке улиц Первомайской - Куратова и врезалась в авто. От удара пострадала пассажирка ВАЗа.

- Девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализирована. От более тяжких травм пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности, - уточнили в Госавтоинспекции.

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