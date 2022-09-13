В Сыктывкаре после жесткой аварии 25-летняя девушка была госпитализирована

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошла серьезная авария, в которой пострадала 25-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, 40-летняя женщина за рулем Kia Rio не уступила дорогу отечественной легковушке на перекрестке улиц Первомайской - Куратова и врезалась в авто. От удара пострадала пассажирка ВАЗа.

- Девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализирована. От более тяжких травм пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности, - уточнили в Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина изнасиловал родную дочь, сожительницу и двух девочек-подростков (подробности)