Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2022 12:39

В Коми работника шахты будут судить за смерть человека

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте работника шахты Заполярная» АО «Воркутауголь» обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 13 июля. На участке по добыче угля на горнорабочего обрушилась балка. В результате сотрудник шахты погиб на месте. В СК отметили, что мастер участка не контролировал состоянием промышленной безопасности. Обвиняемый не приостановил работы, которые велись с нарушением технологии, а также не вывел людей в безопасное место. Именно такое бездействие и привело к трагедии. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП с пострадавшими шахтерами в Коми проверит прокуратура