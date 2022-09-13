В Коми работника шахты будут судить за смерть человека

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В Воркуте работника шахты Заполярная» АО «Воркутауголь» обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 13 июля. На участке по добыче угля на горнорабочего обрушилась балка. В результате сотрудник шахты погиб на месте. В СК отметили, что мастер участка не контролировал состоянием промышленной безопасности. Обвиняемый не приостановил работы, которые велись с нарушением технологии, а также не вывел людей в безопасное место. Именно такое бездействие и привело к трагедии. Уголовное дело направили в суд.

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