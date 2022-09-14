«Врач прогнала меня»: из-за ВИЧ-статуса житель Коми не смог получить медпомощь в стоматологии

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Житель Сыктывкара с ВИЧ-статусом рассказал о вопиющем случае, который произошел с ним в клинике стоматологии. По его словам, медицинский сотрудник, узнав о болезни, выгнала его из кабинета.

По словам мужчины, о заболевании он узнал в 2013 году, два года назад ему понадобилась медпомощь, которую он пришел получить на Ленина,52. Однако врач, узнав о заболевании, выгнала его с острой болью из кабинета, пояснив, что он должен записываться заранее.

Чтобы решить проблему, тогда он обратился к главе Коми, однако некоторое время назад ему снова отказали в статусе со словами, что таких, как он, принимают только с направлением из СПИД-центра и в конце смены.

Минздрав Коми пояснил, что ВИЧ-инфицированные могут обращаться к врачам на общих основаниях, включая и посещение стоматологий, передали в «Комиинформ».

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