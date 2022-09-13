Поисковики Коми ищут 65-летнего пенсионера с родимым пятном на левой щеке

Фото ЛизаАлерт.

Волонтеры-поисковики «ЛизаАлерт» вновь бьют тревогу. В Корткеросском районе Коми пропал 65-летний Канев Сергей Владимирович. Сегодня, 13 сентября, пенсионер отправился в лес и до сих пор не вернулся.

Мужчина живет в селе Мордино. Особые приметы - родимое пятно на левой щеке. Сергей Владимирович обладает плотным телосложением и невысоким ростом - 162 см. Волосы русые, глаза голубые.

По информации поисковиков, пенсионер был одет в джинсовую куртку, темную футболку, синие джинсы и синюю кепку, на ногах - резиновые сапоги. С собой у мужчины было чёрное ведро и желтый пакет.

Если вы знаете информацию о местонахождении Канева Сергея, сообщите по номеру телефона: 8 800 700 54 52 или 112.