В Коми хотят через суд уволить главу Серегово

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Прокуратура в судебном порядке добивается досрочного прекращения полномочий главы Серегово. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Главу Серегово признали виновной в незаконном проникновении в жилище. Приговор вступил в силу 21 июня. Судимость является основанием для досрочного прекращения главы Серегово. Однако местный совет такого решение не принял. Прокуратура внесла представление, однако депутаты даже не рассматривали этот вопрос. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы совет Серегово досрочно прекратил полномочия главы. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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