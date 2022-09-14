В Сыктывкаре на месте разбитого вандалами памятника рублю зияет пустота

Фото: соцсети.

В столице Коми вандалы опять разрушили памятник рублю возле Стефановской площади. Символ национальной валюты упал с постамента, а его стеклянное ограждение разбилось.

В Нацбанке Коми рассказали, что информацию уже проверяют правоохранители.

Напомним, памятник рублю появился в Сыктывкаре в 2015 году. Ранее знак уже подвергался нападению вандалов. В 2018 году пьяный горожанин бил его ногой, вымещая свою досаду на свое материальное положение.

Рубля нет. Фото: Нина ЮШКОВА

Сейчас разбитый рубль уже убрали, на месте памятника - пусто. Рубля нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре установили новый памятник рублю

Арт-объект почти ничем не отличается от своего предшественника (подробности)