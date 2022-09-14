В Сыктывкаре новый тротуар заблокировал пожарный выезд из детского сада

Фото: архив КП

В Сыктывкаре новый тротуар на улице Судостроительной заблокировал пожарный выезд из детского сада. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности главы администрации Владимир Голдин.

Чиновник подчеркнул, что его возмутил тротуар по улице Судостроительной. Дело в том, что теперь пожарный выезд из детского сада №65 становится невозможным.

– По ходу принимаем решения чтобы избежать абсурдной ситуации, – заверил Голдин.

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