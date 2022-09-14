Гострудинспекция Коми квалифицировала смерть звукорежиссера на файер-шоу как производственную травму

Фото из личного архива героев истории

Драку звукорежиссера и заместителя мэра на фаер-шоу в Печоре Гострудинспекция Коми признала производственным случаем. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, музыкант Виктор Фатеев умер спустя девять дней в больнице, куда он попал после того, как на него напал работник администрации Андрей Канищев. На данный момент бывший заммэра находится в СИЗО, а следователи устанавливают все картину произошедшего.

Отмечается, что инспекторы Гоструда установили, что причина трагедии - причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

- Несчастный случай комиссией квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в МБУ ГО «Досуг». По результатам расследования разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая с работником, в том числе рекомендовано внести изменения в инструкцию по охране труда при проведении культурно-массовых мероприятий при обнаружении иных лиц, незадействованных в проведении мероприятий, - сообщили в инспекции.

Всю историю трагедии можно прочитать здесь.

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