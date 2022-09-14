Житель Коми пытался продать 20 грамм наркотиков

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В Ухте 22-летнего местного жителя обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков, а также их приобретении и хранении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец был закладчиком в составе организованной группы. Молодой человек хотел продать 20 грамм наркотиков. Однако злоумышленника задержали полицейские. В квартире у него также нашли 3,5 грамма синтетического наркотика. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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