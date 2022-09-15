Из-за «Кросса наций» в Сыктывкаре ограничат движение 17 сентября

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В Сыктывкаре 17 сентября планируется ограничить движение на нескольких улицах. По данным муниципалитета, причина в проведении «Кросса Нации 2022».

В мэрии уточнили, что движение ограничат в старой части города. Мера коснется улиц Мира, Октябрьской и Первомайской с 9:00 до 13:00. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными и выбирать свой маршрут заранее.

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