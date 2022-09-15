Стала известна судьба пропавшего в Коми при загадочных обстоятельствах 33-летнего Ильи Потапова

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми прекратились поиски молодого мужчины из села Корткерос Ильи Потапова. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Причиной прекращения поисковых работ стала информация, что сельчанин был найден живым. Добровольцы не раскрывают, при каких обстоятельствах был обнаружен Илья Потапов и в каком он состоянии.

По данным добровольцев, о мужчине ничего было неизвестно с 1 сентября. В начале осени Илья Потапов ушёл из дома и не вернулся, на связь с близкими он не выходил. С собой он взял чёрный рюкзак.

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