Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В среду, 14 сентября, в Сыктывкаре полуторагодовалая девочка застряла в лифте. Инцидент произошел на улице Петрозаводской.

В доме №33 закрылся лифт, внутри которого осталась полуторагодовалая девочка. Мама держала ребенка за руку, выходя из лифта. В какой-то момент дверь стала закрываться. Женщина успела выйти, а ребенок остался внутри. Сыктывкарка вставила ногу между дверцами лифта, и в таком положении ее и нашли соседи. Люди вставили в проем доску и вызвали спасателей. Как передает «Комиинформ», те прибыли на место, после чего диспетчер лифтовой службы дистанционно открыл дверь.

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