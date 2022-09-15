В Коми стали дороже успокоительные средства

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В Коми изменились цены на продукты, лекарства и прочие товары. Согласно данным аналитиков Комистата, в период с 6 по 12 сентября в цене выросли на свёклу, пшено, охлажденную курицу и успокоительные таблетки. Зато на овощных прилавках многие позиции можно купить по уменьшенной стоимости.

— Значительно подешевели (на 10%) сезонные овощи: помидоры (80 рублей за кг), морковь и репчатый лук (38-40 рублей за кг). За неделю наибольший рост за неделю отмечен на свеклу, пшено и охлажденных кур. Килограмм диетического мяса в среднем обойдется жителям региона в 189 рублей, а желающие пополнить запасы пшенной крупы могут найти ее на прилавках по 74 рублей, — говорится в исследовании.

Отмечается, что из непродовольственных товаров — телевизоры подорожали в среднем до 45,6 тысяч рублей.

Лекарства от кашля и популярное успокоительное также выросли в цене. Зато подешевели обезболивающие и мазь от царапин.

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