Трагическая гибель настигла военнослужащего из Коми Евгения Цимбала на Украине

Фото из личного архива Евгения Цимбала

В Коми простятся с трагически погибшим на Украине Евгением Цимбалом из Печоры. Молодой человек скончался 7 сентября во время специальной военной операции. О гибели солдата сообщили его родственники.

Смерть Евгения стала для его земляков шоком. Сотни людей, от его воспитательницы в детском саду до соседки, приносят соболезнования его родителям и близким.

Дату и время похорон Евгения Цимбала семья объявит позже.

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