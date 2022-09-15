Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 12:52

Трагическая гибель настигла военнослужащего из Коми Евгения Цимбала на Украине

На Украине погиб Евгений Цимбал из Коми
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Евгения Цимбала

Фото из личного архива Евгения Цимбала

В Коми простятся с трагически погибшим на Украине Евгением Цимбалом из Печоры. Молодой человек скончался 7 сентября во время специальной военной операции. О гибели солдата сообщили его родственники.

Смерть Евгения стала для его земляков шоком. Сотни людей, от его воспитательницы в детском саду до соседки, приносят соболезнования его родителям и близким.

Дату и время похорон Евгения Цимбала семья объявит позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский росгвардеец умер после ранения во время спецоперации (подробности)