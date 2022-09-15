Трагическая гибель настигла военнослужащего из Коми Евгения Цимбала на Украине

Фото из личного архива Евгения Цимбала
В Коми простятся с трагически погибшим на Украине Евгением Цимбалом из Печоры. Молодой человек скончался 7 сентября во время специальной военной операции. О гибели солдата сообщили его родственники.
Смерть Евгения стала для его земляков шоком. Сотни людей, от его воспитательницы в детском саду до соседки, приносят соболезнования его родителям и близким.
Дату и время похорон Евгения Цимбала семья объявит позже.
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