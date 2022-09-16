Сыктывкарец ходил в гости в гости к другу и воровал деньги с его карты

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В Сыктывкаре мужчину подозревают в том, что он украл с карты приятеля 66 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1961 года рождения. Мужчина рассказал, что с его карты исчезли деньги. Житель столицы Коми запросил выписку из банка. Оказалось, что было сделано несколько переводов на общую сумму 66 тысяч рублей. На карте были деньги, и сыктывкарец не сразу обнаружил пропажу. Платежи осуществлялись несколькими платежами в течение трех дней. Увидев даты, горожанин предположил, что к преступлению мог быть причастен кто-то из его друзей. Двумя неделями ранее житель Коми праздновал день рождения и встречался со многими знакомыми. Никому из них мужчина не передавал свой телефон.

Полицейские нашли злоумышленника. В течение трех дней подозреваемый приходил в гости к сыктывкарцу. Пользуясь моментом, когда за ним никто не наблюдает, мужчина брал телефон друга и делал переводы через приложение. Все деньги злоумышленник потратил на посещение увеселительных заведений и развлечения. Возбуждено уголовное дело.

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