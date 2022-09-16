Конкурс на замещение главы Сыктывкара пройдет в декабре

Фото: мэрия Сыктывкара

Депутаты горсовета Сыктывкара намерены рассмотреть вопрос о назначении даты проведения конкурса на замещение должности мэра города 6 сентября. Окончательно дату планируют утвердить 19 сентября. Во время конкурсной процедуры намерены проверить документы кандидатов.

Бывший руководитель администрации столицы Наталья Хозяинова покинула свою должность 11 августа после того, как пошла на повышение в правительство Коми. В настоящий момент обязанности исполняет Владимир Голдин, занимавший ранее пост заместителя руководителя администрации.

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